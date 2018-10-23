Лучшие фоны для стоковой фуд-съемки

Если вы занимаетесь фуд-фотографией, значит, скорее всего, у вас есть фотофоны. А если вы снимаете еду или предметку для фотостоков, значит, у вас должен быть (в идеале) целый набор фотофонов. Ниже — информация о тех из них, которые чаще всего можно встретить на стоковых сайтах.

Черный фон

Черный фон — это must have всех фотостокеров. Вариантов этих фонов — множество. Их делают из фанеры или ДСП, покрывая черной краской. Это также могут быть окрашенные в черный цвет доски. Нужно отметить, что если просто окрасить фон сплошным черным цветом, то на снимках, особенно в местах теней, текстура фона не будет заметна. Может даже создаться ощущение, что предметы не стоят на фоне, а будто витают в темноте.

Чтобы избежать такого эффекта черный фон нужно либо слегка оцарапать, чтобы проявить натуральную текстуру дерева или нижнего слоя краски (если фон дощатый). Крашенную же в черный цвет фанеру можно слегка протереть влажной тряпкой, на которой растерт мел. Пример такого фона — на фото выше.

Белый фон

Для съемок в высоком ключе, а также чтобы фотографировать различные позитивные темы, такие, например, как «полезные завтраки», не обойтись без фона белого цвета. Варианты материалов — льняная или х/б ткань и, опять же, крашеные доски. Если фон дощатый, то, в принципе, доски можно покрыть сплошным слоем краски и никаких манипуляций более не делать (стыки между досками и так будут создавать правильную ассоциацию у зрителя).

Однако, если белый фон сделан из цельного куска окрашенной фанеры, то было бы не плохо проявить текстуру дерева, если она не видна, либо нанести какой-нибудь рисунок из разводов или полос (например, как на картинке выше).

Фон «под дерево»

Король фотофонов — деревянный фон с проявленной «деревянной» текстурой. Изготавливается из досок размером 10-15-20 сантиметров. Лучше всего брать тонкие доски, чтобы удобнее было с ними управляться, да и при хранении они занимают меньше места.

Не стоит использовать свежеотшлифованные доски. Как правило, они имеют весьма интенсивный желтый оттенок, и «забивают» им всю фотографию. Для фотостоков лучше всего использовать доски, тонированные с помощью морилок и лаков в благородные темные оттенки.

Также интересно смотрится в кадре дерево, состаренное естественным способом — на солнце, под проливными дождями и снегом.

Фон «под бетон»

Последние пару лет в фуд-фотографии, наряду с деревянными, властвуют и бетонные фоны. Конечно, в подавляющем большинстве случаев — это никакой не бетон, а фанерные (или тому подобные) фоны с нанесенной поверх штукатуркой, имитирующей цементную стяжку. Для изготовления таких фонов не стоит брать натуральный цемент — при высыхании он смотрится грубо и слишком темно. Очень хорошо для использования таких фонов подходят затирки для швов с добавлением в них краски серого цвета в необходимой пропорции. Не стоит делать фон слишком темным, в фуд-фотографии отлично проявляют себя именно светло-серые фоны.

Цветные фоны

Фоны ярких цветов крайне редко используют в фуд-фотографии. Зеленые, желтые и фиолетовые почти не встречаются на фото. В то же время, фоны с оттенками синего порой используются стоковыми да и вообще фуд-фотографами. Такие фоны можно использовать для съемок блюд, так или иначе связанных с морской тематикой — к примеру, для съемки морепродуктов или блюд средиземноморской кухни.

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